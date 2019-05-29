ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи

Внедрение закона о рынке электроэнергии является условием получения следующего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро. Как сообщают Деньги.ua, об этом заявил журналистам Генеральный директор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниэльссон после встреч в Киеве с представителями украинской власти.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что возможность выделения макрофинансовой помощи Украине зависит от выполнения страной программы сотрудничества с МВФ, и условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС по предоставлению макрофинансовой помощи. Одним из таких условий является запуск рынка электроэнергии.

«Важными условиями получения следующего транша (макрофинансовой помощи) являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и имплементация закона о рынке электроэнергии», — заявил Даниэльссон.

Как напоминает издание, ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович также заявил, что первоочередными задачами для новой украинской власти станет реализация реформ в сфере экономики и энергетики, и в частности скорейшая либерализация рынка электрической энергии.

«Чрезвычайно важно завершить все необходимые действия, направленные на то, чтобы с 1 июля заработал либерализированный рынок электроэнергии», — подчеркнул европейский чиновник.

По его словам, от того, насколько успешно Украина будет проводить экономические реформы и реформы в сфере энергетики, будет зависеть, получит ли она очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС.

«В Украине уже работает миссия Международного валютного фонда и Европейского Союза, где дискуссия сосредоточена на вопросах экономики. Мы все верим в то, что эти переговоры пройдут успешно, поскольку именно от успеха этих реформ зависит, будет ли программа МВФ, и, соответственно, сможет ли ЕС предоставить Украине макрофинансовую помощь, которая является исключительно важной для финансовой стабильности Украины», — отметил вице-президент Еврокомиссии.

В соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электроэнергии, функционирующий по европейским стандартам, должен быть запущен 1 июля 2019 года. Это является одним из условий программы сотрудничества с МВФ, по которой Украина рассчитывает получить в текущем году 2,5 млрд долларов, а также предоставления нам макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.