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Главные новости за 29 мая 2019 года

Главные новости за 29 мая 2019 года

Саакашвили похвастался удостоверением на возвращение в Украину. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в посольстве в Варшаве получил удостоверение на возвращение в Украину и уже сегодня планирует прилететь в Киев. Об этом политика написал на своей странице в Facebook.

Во Львове недовольная толпа выломала двери в здании мэрии. Около здания Львовского горсовета проходила акция протеста, в ходе которой ее участники выломали дверь в ратушу и ворвались внутрь здания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Под Киевом полыхала АЗС. Люди слышали взрывы. В селе Чайки под Киевом горела заправка. Спасатели уже ликвидировали пожар

В Киеве на территории бывшего завода Порошенко вспыхнул большой пожар. В Киеве произошло ЧП. На территории предприятия «Кузня на Рыбальском», которое ранее принадлежало экс-президенту Петру Порошенко, загорелся корабль.

Главный герой «Игры престолов» ушел в серьезный запой после финала сериала. После финала популярного сериала «Игра престолов» многие актеры, которые в нем снимались, до сих пор не могут справиться со стрессом. Кое-кто и вовсе ушел в запой.

Папа Римский жестко раскритиковал стену с Мексикой, которую строит Трамп. Папа Римский Франциск жестко раскритиковал строительство стены с Мексикой, которой одержим президент США Дональд Трамп. Глава Ватикана провел исторические параллели.

Тэги: Киев, общество, Михаил Саакашвили, мир, политика, новости Украины

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