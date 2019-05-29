Во Львове недовольная толпа выломала двери в здании мэрии

Сегодня, 29 мая, около здания Львовского горсовета проходила акция протеста, в ходе которой ее участники выломали дверь в ратушу и ворвались внутрь здания. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отмечается, в беспорядках принимали участие те же люди, которые вчера, 28 мая, во время заседания исполнительного комитета облили краской чиновников.

К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента «Администрация городского главы» Евгений Бойко. Но протестующие не захотели их слушать и выломали двери в городской совет. После этого началась толкотня и драка.

Акция протеста началась 27 мая. Митингующие требуют отправить в отставку мэра Львова Андрея Садового. Активисты перед зданием Ратуши установили палатки и обещают оставаться до тех пор, пока Садовый не покинет пост мэра Львова.