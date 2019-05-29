Тайцы решили сделать свой суп «мировым культурным наследием» ЮНЕСКО

Известный тайский суп том-ям может попасть в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают власти Таиланда.

По словам министр культуры страны Вира Ройпойчанарат, данное решение принято на правительственном уровне.

Теперь документы в ЮНЕСКО хотят подать до 21 марта следующего года.

Справка :

Том-ям – популярный в Азии кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами.

Как писала «Фраза», хозяин вегетарианского ресторана в Таиланде скармливал посетителям труп своей жертвы.