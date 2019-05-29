В Крыму погиб маленький ребенок. Родители заперли его в машине

В аннексированном Россией Крыму на горе Мурун-Кир под Симферополем произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут погиб ребенок 2014 года рождения.

Как сообщают российские СМИ, родители оставили его запертым в машине и ушли гулять.

Автомобиль был припаркован под углом и покатился вниз, после чего врезался в дом и перевернулся.

Малыша госпитализировали, но он скончался в больнице.

Как писала «Фраза», известный российский актер отказался ездить в аннексированный Крым из-за съемок в украинском сериале.