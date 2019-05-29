Папа Римский жестко раскритиковал стену с Мексикой, которую строит Трамп

Папа Римский Франциск жестко раскритиковал строительство стены с Мексикой, которой одержим президент США Дональд Трамп. Как выяснили журналисты «Фразы», глава Ватикана провел исторические параллели.

Свои заявления Франциск сделал телеканалу Televisa.

По его словам, он «лично сказал бы Дональду Трампу об ошибочности идеи построить стену на границе с Мексикой».

Папа Римский заявил: «Мы уже знали одну, в Берлине, которая принесла нам столько головных болей и столько страданий».

Он добавил, что «отделять детей от родителей – против естественных прав».

Франциск добавил: «Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. Чтобы защищать что? Территорию, экономику страны или кто знает, что?»

Также он сказал: «Я также говорил публично, что тот, кто строит стены, в конечном итоге оказывается узником стен, которые строит».

Как писала «Фраза», Трамп получил деньги на вожделенную стену с Мексикой.

Ранее Человек-стена развеселил Трампа до слез.