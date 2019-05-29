Американские ученые рассказали, как быстро «согнать» живот в пожилом возрасте

Ученые назвали простой способ «согнать» живот в пожилом возрасте. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты из Американского гериатрического общества.

Как пишет издание MedicalXpress, по их словам, для этого подойдут интервальные тренировки.

Свои советы ученые адресовали пожилым людям.

В исследованиях приняли участие пациенты в возрасте старше семидесяти лет. Отмечается, что половина из них занималась интервальными тренировками три раза в день в течение десяти недель. Другие люди упражнениями не занимались.

Ученые говорят, что, сперва их занятия длились восемнадцать минут, после чего нагрузки увеличили вдвое.

При этом, что важно, «короткие периоды повышенной физической активности чередовалась с непродолжительными передышками в соотношении 40/20».

В итоге, у испытуемых «жировая масса сократилась почти на треть, также люди прибавили в мышечной массе».

Особая эффективность таких тренировок была отмечена у пожилых мужчин.

Как писала «Фраза», ученые придумали самый легкий способ похудеть.

Как оказалось, от ожирения «сохнет» мозг.