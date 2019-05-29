В Верховную Раду проходят шесть партий, – опрос

Если бы внеочередные парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду попали бы шесть партий. Высокие шансы преодолеть проходной барьер также имеет партия «Сила и честь» Игоря Смешко. Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологических исследований «Основа».

Партийный рейтинг продолжает возглавлять партия «Слуга народа». Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за пропрезидентскую политсилу проголосовало бы 37,6% граждан, которые определились.

На втором месте оказалась бы «Оппозиционная платформа — За жизнь». За партию Бойко-Медведчука готовы голосовать 11,2% украинцев.

Третью строчку в рейтинге заняла БПП «Солидарность». Политсила Петра Порошенко набрала бы 9,8%.

Следующая за «Солидарностью» — ВО «Батькивщина». За партию Юлии Тимошенко свои голоса отдали бы 8,4% граждан, которые определились с выбором.

Пятое место заняла недавно созданная партия «Голос» Святослава Вакарчука. За нее готовы голосовать 6,1% избирателей.

Шестая ступень в партийном рейтинге — у Радикальной партии. Партия Олега Ляшко набирает 5,6%.

Также вплотную к проходному барьеру приблизилась «Сила и честь» Игоря Смешко, за которую проголосовали бы 4,9%.

«Оппозиционный блок» пока набирает 3,8%.

За партию премьер-министра Владимира Гройсмана готовы голосовать 2,9% среди тех, кто определился, а за «Гражданскую позицию» Анатолия Гриценко — 2,6%. Чуть больше 1% — у «Свободы».

Согласно результатам исследования института «Основа», остальные партии вместе набирают 5,9%. 22,2% граждан не определились, за кого голосовать.

Опрос проходил с 22 по 27 мая. В соцопросе приняли участие 2 500 респондентов. Погрешность исследования не превышает 2,2%.