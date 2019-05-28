Под Киевом пытались зарубить полицейского топором

В понедельник вечером, 27 мая, в селе Перегоновка Обуховского района Киевской области произошел бытовой конфликт, едва не закончившийся трагедией. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь нетрезвый дебошир пытался убить приехавшего по вызову правоохранителя.

Как передает пресс-служба киевской областной полиции, в дежурную часть позвонил местный житель, который сообщил, что у него возник конфликт с 33-летним родным братом, который угрожает ему топором.

Прибывшие на место инцидента патрульные попытались урезонить неадекватного мужчину, однако все увещевания лишь вывели его из себя ‒ он набросился с топором на одного из полицейских.

Сообщается, что страж порядка был вынужден применить табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух. В конце-концов, пьяного селянина удалось обезвредить и доставить в отдел полиции.

За содеянное ему грозит уголовная ответственность по статье 345 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как писала «Фраза», в Одессе полицейские застрелили мужчину с топором, которого подозревали в убийстве.

Ранее под Киевом после пьянки молодого парня зарубили топором.