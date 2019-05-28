Зеленский частично изменил резонансный указ Порошенко

Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 329/2019, которым изменил скандальный указ Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили гражданства Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», текст «исторического» указа «Зе» доступен к просмотру на сайте АП.

Как следует из документа, Владимир Зеленский постановил исключить из президентского указа № 196 от 26.07.2017 года сведения об утрате украинского гражданства Михаилом Саакашвили.

Кроме того, настоящим указом новоизбранный президент предоставил гражданство Украины сразу пятерым иностранцам: иранцу Ахмади Колариджан Аболфазла, 1983 г.р., россиянину Костикову Александру Сергеевичу, 1997 г.р., азербайджанцу Самед-заде Эмин Иззат оглы, 1990 г.р., киргизу Тойгонбаеву Зиятдинбеку Курманбековичу, 1974 г.р. и сирийцу Альтунси Тамеру Мохаммеду Маджеду, 1972 г.р. как лицу, «имеющему выдающиеся заслуги перед Украиной».

Как писала «Фраза», Зеленский в бронежилете появился на передовой в зоне АТО (ООС).

Ранее Зеленскому пригрозили убийством.