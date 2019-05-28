Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл считает, что разрешение церковного конфликта в Украине зависит от новой власти. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сказал в Страсбурге, сообщает patriarchia.ru.

«Еще раз хочу сказать, что у меня не было ни одного негативного ощущения от обсуждения всех этих вопросов с людьми, с которыми я встречался здесь, в Страсбурге. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что в значительной мере перемены к лучшему могут и, я полагаю, должны быть определены новым курсом нового украинского руководства», - сказал Патриарх Кирилл.

Как сообщает ТАСС, Патриарх Кирилл «доволен результатами встреч с представителями Совета Европы в Страсбурге, посвященных ситуации с Украинской Православной Церковью».

«Мы очень открыто и, я бы сказал, доброжелательно обсудили все эти вопросы <...> Все то, что происходило с Украинской Православной Церковью, и даже не с Церковью как институцией, а с простыми верующими, которых изгоняли из храмов, обрушивали на них физическое насилие - все это не сказки, не фантазия, все это запечатлено на видео, отражено в соответствующих материалах <...> Все это не может не волновать нормального человека, тем более людей, ответственных в Европе за права человека и религиозные свободы», - сказал Патриарх Кирилл, подводя итоги своего визита в Страсбург.

Ранее Патриарх Кирилл встретился с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуньей Миятович, на которой она сообщила, что в ближайшее время прибудет в Украину для мониторинга межрелигиозной ситуации в стране.

Предстоятель РПЦ на встрече напомнил, что в Украине при экс-президенте Петре Порошенко был принят ряд законов, которые ущемляют в правах УПЦ. Также Патриарх провел встречу с генсекретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом, на которой обсуждались вопросы соблюдения прав человека.

Ранее «Фраза» сообщала, что Предстоятель Кипрской Церкви призвал обсуждать украинский вопрос, думая о Церкви и «невзирая на личности».