Зарплата в 50 долларов, и пенсия – 5: политолог на пальцах объяснил хитрый замысел Коломойского по дефолту

Возможный дефолт Украины, за который выступает олигарх Игорь Коломойский, выгоден прежде всего ему самому. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.

«Игорь Коломойский предлагает Украине дефолт. Мол, откажемся от кредитного бремени МВФ и заживем. На самом деле заживет только он. Потому что дефолт — это гиперинфляция, а гиперинфляция — это удар по тем, кто в гривнах зарплату получает. А те, кто зарабатывает в иностранной валюте, например, экспортируя ферросплавы за границу, получат сверхприбыли. Ведь себестоимость, формируется по гривневым компонентам — зарплаты рабочим, налоги государству, сырье в долларовом эквиваленте существенно уменьшится. Согласно маржа экспортного бизнеса возрастет», — пишет Голобуцкий.

Он отмечает, что «от дефолта Коломойский будет иметь двойную выгоду — отказ от обслуживания внешних финансовых обязательств будет означать свободу от обязательств политико-экономических. И никакой МВФ, ЕС или США не смогут влиять на план по возвращению „ПриватБанка“. Как и не смогут настаивать на введении нового энергорынка с 1 июля, который наконец должен превратить электроэнергию в обычный товар, а не предмет межолигархических войн и политических спекуляций». «Именно в финансах и энергетике в Коломойского самые большие аппетиты. На западе об этом знают, и пытаются противодействовать», — считает политолог.

По его мнению, «поэтому песня о дефолте для олигарха лишь способ развязать себе руки». «И те, чьи руки таким его заявлениям аплодируют, должны вспомнить его другую сентенцию — „жизнь как супермаркет, бери с полок, что хочешь, но помни, что впереди касса“. А после дефолта впереди не так уж и много — зарплата в 50 долларов, и пенсия — 5. Хотя в гривнах мы будем чувствовать себя настоящими богачами. Не все же уже забыли, как оно быть миллионерами в начале 90-х», — заключил Голобуцкий.