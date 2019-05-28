Ко Дню защиты детей в УПЦ продолжается сбор средств для помощи 150 детям-инвалидам

Объединение инвалидов, которое действует в селе Горбачовка Киевской области, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции к Международному дню защиты детей. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, внимания требуют более 150 детей из семей инвалидов.

Объединение инвалидов уже традиционно с помощью верующих УПЦ и всех неравнодушных людей устраивает праздник для своих подопечных, которых на учете в организации почти полторы тысячи, сообщает Информационно-просветительский отдел.

Недавно состоялась Пасхальная акция, на очереди - праздник ко Дню защиты детей.

«У нас на учете 1457 людей с инвалидностью и 115 детей инвалидов с детства», - отмечают представители объединения.

Кроме детей-инвалидов, волонтеры планируют поздравить также 42 ребенка, у которых родители имеют инвалидность, рассказала руководитель организации Наталья Хоменко.

«Мы хотим порадовать наш маленьких подопечных - то, какими будут подарки, зависит от того, что удастся собрать с помощью добрых людей. Кстати, после того, как мы уже поздравили всех с Пасхой, пожертвования все еще поступали, мы их все тщательно откладываем и используем в следующей акции, которую проведем 1 июня. Будем благодарны за любую помощь: сладости, одежду, финансовую поддержку и т.д.», - рассказала она.

Адрес организации с. Горбачовка (отделение связи Вознесенское), ул. Полевая, 16 Згуровского района Киевской области, почтовый индекс: 07652. Руководитель - Хоменко Наталья.

Реквизиты для помощи: карта ПриватБанка: 4149 4996 4252 9216 (получатель: Хоменко Наталья Георгиевна).

Ранее «Фраза» сообщала, что в Лазурном начала работу Всеукраинская молодежная конференция УПЦ.