Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 28 мая 2019 года

Главные новости за 28 мая 2019 года

Киев может на все лето остаться без горячей воды? Люди бьют тревогу. Киевляне вновь надолго остались без горячей воды. Жители столицы бьют тревогу. К нам в редакцию обратились жители столичной Приорки, которые рассказали о своей проблеме. Тут людям горячую воду отключили на долгие месяцы.

Во Львове неизвестные сожгли банк. Сегодня, 28 мая, ночью во Львове подожгли отделение банка, которое расположено по улице Галицкой, 13. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области. Сообщение о пожаре на первом этаже четырехэтажного здания поступило около четырех часов утра. Горело помещение отделения ПАО «Альфа-Банк».

Подозреваемому в убийстве водителя BlaBlaCar вынесли суровый вердикт. Киево-Святошинский суд Киевской области вынес приговор экс-бойцу «Правого сектора» Дмитрию Голубу, которого подозревали в похищении львовянина Тараса Познякова. Его приговорили к пожизненному заключению. По информации издания «Крапка», Голуба признали виновным в ряде тяжелых уголовных преступлений. В частности, в совершении умышленного убийства с целью наживы.

На Житомирщине родители-изверги убили свою дочь, а тело сожгли в печи. В одном из сел Житомирской области родители убили свою пятилетнюю дочь, которую лишь год назад отобрали у приемных родителей, а ее тело сожгли в печи. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко. По его словам, биологических родителей девочки уже лишали родительских прав, но благодаря активистам ребенка вернули в семью.

У брата Найема снова угнали мотоцикл. Сегодня, 28 мая, ночью в Киеве угнали мотоцикл известного адвоката Маси Найема — брата нардепа Мустафы Найема. Об этом сам потерпевший написал на своей странице в Factbook. В момент похищения лимитированный мотоцикл Suzuki GSX-R находился на парковке офиса на улице Введенская, 4. Около трех часов ночи неизвестные подошли к нему, оценили ситуацию и ушли. Однако спустя час они вернулись и угнали «стального коня».

В первый день лета Украину основательно накроют дожди с грозами. Лето в Украине начнется грозовыми дождями. Такой прогноз на субботу, 1 июня, дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что осадки ожидаются везде, кроме части южных и восточных областей. Но туда ливни могут прийти уже в воскресенье. По Украине будет тепло. И если в западных областях ожидается плюс 15-17 днем, то в других регионах воздух прогреется до 25-31 градуса. Ночью будет 14-18 градусов тепла.

Канны-2019: названы все победители кинофестиваля. На минувших выходных во французских Каннах завершился традиционный кинофестиваль. Нынешний показ был уже 72-м по счету. Он продолжался с 14 по 25 мая. Жюри возглавлял режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Лучшие фильмы также выбирали актриса Эль Фэннинг, актриса и режиссер Маймун Н'Диай, режиссер Келли Райхардт, режиссер Аличе Рорвахер, режиссер Энки Билал, режиссер Робин Кампильо, режиссер Йоргос Лантимос и режиссер Павел Павликовский.

В Японии отморозок напал на группу первоклассниц – есть погибшие (18+). Утром вторника, 28 мая, в японском Кавасаки произошла трагедия. Тут отморозок с ножом напал на группу первоклассниц. Как сообщает местная полиция, бойня произошла на остановке автобуса возле частной школы Caritas. Жертвами маньяка стали две девочки, еще шестнадцать детей пострадали – их госпитализировали.

Тэги: Киев, Япония, Львов, убийство, общество, банк, погода, происшествие, мир, политика, поджог, Каннский кинофестиваль, Житомир, культура

Комментарии

Статьи

27.05.19 09:21

Ужас придёт в новогоднюю ночь. Москва готовится прекратить транзит газа с 1 января

Автор: Александр Карпец

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
28.05.19 07:21

Молодежный чемпионат мира: сборная Украины – уже в плей-офф!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Сорвут ли депутаты досрочные выборы: варианты развития событий
28.05.19 16:02

Сорвут ли депутаты досрочные выборы: варианты развития событий

Автор: Юлия Забелина, «Апостроф»

Выбор редакции
Миллионы на зоозащите: сколько активисты зарабатывают на зооГрантах
Миллионы на зоозащите: сколько активисты зарабатывают на зооГрантах
Миллионы на зоозащите: сколько активисты зарабатывают на зооГрантах
Миллионы на зоозащите: сколько активисты зарабатывают на зооГрантах
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 28 мая 2019 года

Главные новости за 28 мая 2019 года
28.05.19 18:59
298
Последние новости
28.05.19 21:08

На Ивано-Франковщине адвокат совершил убийство, после чего застрелился сам
28.05.19 20:34

Штабом Зеленского на Киевщине руководят старые «регионалы», ‒ СМИ
28.05.19 20:26

В Киеве по собственной глупости погиб пьяный одиннадцатиклассник
28.05.19 19:54

Под Киевом пытались зарубить полицейского топором
28.05.19 19:30

Зеленский частично изменил резонансный указ Порошенко
28.05.19 18:59

Главные новости за 28 мая 2019 года
28.05.19 17:55

Патриарх Кирилл считает, что разрешение церковного конфликта в Украине зависит от новой власти
Фото и Видео
На Ивано-Франковщине адвокат совершил убийство, после чего застрелился сам
На Ивано-Франковщине адвокат совершил убийство, после чего застрелился сам
На Ивано-Франковщине адвокат совершил убийство, после чего застрелился сам
На Ивано-Франковщине адвокат совершил убийство, после чего застрелился сам
В Киеве по собственной глупости погиб пьяный одиннадцатиклассник
В Киеве по собственной глупости погиб пьяный одиннадцатиклассник
Голуби атаковали чешскую теннисистку прямо во время матча
Голуби атаковали чешскую теннисистку прямо во время матча
Под Запорожьем ребенка убило током на крыше поезда (Видео 18+)
Под Запорожьем ребенка убило током на крыше поезда (Видео 18+)
На Запорожье на ходу загорелась электричка с пассажирами
На Запорожье на ходу загорелась электричка с пассажирами
На Житомирщине родители-изверги убили свою дочь, а тело сожгли в печи
На Житомирщине родители-изверги убили свою дочь, а тело сожгли в печи
Во Львове неизвестные сожгли банк
Во Львове неизвестные сожгли банк
Со «стеклянным» мостом в Киеве произошла очередная неприятность
Со «стеклянным» мостом в Киеве произошла очередная неприятность
У брата Найема снова угнали мотоцикл
У брата Найема снова угнали мотоцикл
В Одессе бушевал большой пожар: горели мебельный цех и склад
В Одессе бушевал большой пожар: горели мебельный цех и склад
fraza.ua
Новости блогосферы
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России
22.05.19 18:45

Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
21.05.19 18:45

Вакарчук ходит под Соросом

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.