Главные новости за 28 мая 2019 года

Киев может на все лето остаться без горячей воды? Люди бьют тревогу. Киевляне вновь надолго остались без горячей воды. Жители столицы бьют тревогу. К нам в редакцию обратились жители столичной Приорки, которые рассказали о своей проблеме. Тут людям горячую воду отключили на долгие месяцы.

Во Львове неизвестные сожгли банк. Сегодня, 28 мая, ночью во Львове подожгли отделение банка, которое расположено по улице Галицкой, 13. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области. Сообщение о пожаре на первом этаже четырехэтажного здания поступило около четырех часов утра. Горело помещение отделения ПАО «Альфа-Банк».

Подозреваемому в убийстве водителя BlaBlaCar вынесли суровый вердикт. Киево-Святошинский суд Киевской области вынес приговор экс-бойцу «Правого сектора» Дмитрию Голубу, которого подозревали в похищении львовянина Тараса Познякова. Его приговорили к пожизненному заключению. По информации издания «Крапка», Голуба признали виновным в ряде тяжелых уголовных преступлений. В частности, в совершении умышленного убийства с целью наживы.

На Житомирщине родители-изверги убили свою дочь, а тело сожгли в печи. В одном из сел Житомирской области родители убили свою пятилетнюю дочь, которую лишь год назад отобрали у приемных родителей, а ее тело сожгли в печи. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко. По его словам, биологических родителей девочки уже лишали родительских прав, но благодаря активистам ребенка вернули в семью.

У брата Найема снова угнали мотоцикл. Сегодня, 28 мая, ночью в Киеве угнали мотоцикл известного адвоката Маси Найема — брата нардепа Мустафы Найема. Об этом сам потерпевший написал на своей странице в Factbook. В момент похищения лимитированный мотоцикл Suzuki GSX-R находился на парковке офиса на улице Введенская, 4. Около трех часов ночи неизвестные подошли к нему, оценили ситуацию и ушли. Однако спустя час они вернулись и угнали «стального коня».

В первый день лета Украину основательно накроют дожди с грозами. Лето в Украине начнется грозовыми дождями. Такой прогноз на субботу, 1 июня, дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что осадки ожидаются везде, кроме части южных и восточных областей. Но туда ливни могут прийти уже в воскресенье. По Украине будет тепло. И если в западных областях ожидается плюс 15-17 днем, то в других регионах воздух прогреется до 25-31 градуса. Ночью будет 14-18 градусов тепла.

Канны-2019: названы все победители кинофестиваля. На минувших выходных во французских Каннах завершился традиционный кинофестиваль. Нынешний показ был уже 72-м по счету. Он продолжался с 14 по 25 мая. Жюри возглавлял режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Лучшие фильмы также выбирали актриса Эль Фэннинг, актриса и режиссер Маймун Н'Диай, режиссер Келли Райхардт, режиссер Аличе Рорвахер, режиссер Энки Билал, режиссер Робин Кампильо, режиссер Йоргос Лантимос и режиссер Павел Павликовский.

В Японии отморозок напал на группу первоклассниц – есть погибшие (18+). Утром вторника, 28 мая, в японском Кавасаки произошла трагедия. Тут отморозок с ножом напал на группу первоклассниц. Как сообщает местная полиция, бойня произошла на остановке автобуса возле частной школы Caritas. Жертвами маньяка стали две девочки, еще шестнадцать детей пострадали – их госпитализировали.