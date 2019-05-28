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Митрополит Антоний - о главной причине проблем

Митрополит Антоний - о главной причине проблем

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал о главной причине всех наших проблем. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, размышления владыки на эту тему опубликованы на портале «Православная жизнь».

«Мы званые на Божий пир жизни, радости и любви, но не спешим идти на этот праздник.

Находятся тысячи предлогов и срочных дел, чтобы не откликнуться на голос Божий, зовущий нас: «Приидите, ко Мне все». А после в суете и вовсе забываем о том, что нас звали. Что есть жизнь? Праздник.

Голос Божий уже еле слышен где-то вдалеке. Из-за внешнего шума и постоянной возни мы становимся духовно глухими, вовлекаясь во все что угодно, только не в главное дело нашего спасения – богообщение; мы отмахиваемся от Него, возможно, где-то глубоко внутри даже извиняемся, и погружаемся с головой в более «важные» дела.

И так течет жизнь человеческая изо дня в день. Нас зовут, а мы не слышим, нас ждут, а мы не идем. Некогда. Дела», - сказал митрополит Антоний.

Он напомнил евангельскую историю.

««Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: ‟идите, ибо уже все готово”. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: ‟я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня”. Другой сказал: ‟я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня”. Третий сказал: ‟я женился и потому не могу придти”» (Лк. 14:16–20).

«Я слишком занят, мне не до Тебя», – слышит Хозяин нашей жизни в ответ. В лучшем случае: «Подожди, вот сейчас закончу и приду». Но наш приход все откладывается, а ожидание растягивается порой на всю жизнь».

Владыка Антоний отметил, что люди вспоминают о Боге в тяжелые минуты.

«Только когда начинаются невзгоды и проблемы, с которыми своими силами человеку не справиться, мы вспоминаем, что есть Кто-то, кто нам предлагал Свою помощь, и бежим к Нему с рыданиями и просьбами.

Он ждет нас всегда. Каждый миг. Но те яства, которые Господь приготовил для нашей души на брачном пире, нужно было вкушать непрерывно, они постоянно необходимы для подкрепления сил и духа: а  за раз осилить все то, что было рассчитано на использование в течение продолжительного времени, не выйдет.  Впрок сыт не будешь. Требуются во всем мера и постоянство.

Но мы уже не слышим ни логики, ни предупреждений и ломимся к столу, хватаем все, что попадается под руку, надеясь, что количество перейдет в качество и сразу же поможет решить все наши проблемы», - сказал он.

Управделами УПЦ сообщил, когда могут возникнуть духовные болезни.

«Однако пища духовная сродни яствам земным, ее нельзя потреблять безмерно, в один присест. Могут возникнуть проблемы – духовные болезни.
Человек, не привыкший молиться, без подготовки начинает брать на себя непосильные молитвенные подвиги, падает в конце концов из-за неподъемного груза и может больше никогда не приступить к молитве.

Решивший вдруг ходить в храм, с нездоровым рвением начиная выстаивать самые длинные службы, скорее всего, в обозримом будущем потеряет интерес к храму и в него больше не зайдет. Нужно готовить душу, тело и все свое существо к принятию Божиих даров, постепенно и трепетно.

Бывают, конечно, случаи, когда человек с глубокой верой  в короткие сроки по воле Божией получает духовные плоды. Но это большая редкость. Как правило, все наши духовные достижения являются результатом каждодневных трудов и усилий», - сказал владыка.

Митрополит Антоний сравнил жизнь со школой.

«Наше желание в кратчайший срок получить желаемый результат без предварительной долгой работы напоминает поведение нерадивого ученика, который не готовился на протяжении лет к выпускным школьным экзаменам, а потом в последний момент, поняв, что сдача на носу и неизбежна, начинает быстро все перечитывать, делать шпаргалки и причитать, как жизнь к нему несправедлива.

Результаты такого ученика предсказуемы: он, вероятно, не выдержит экзамен, даже если просидит всю ночь над учебниками. Учиться, трудиться, прилагать усилия надо было на протяжении всех школьных лет.

Каждый раз, когда Господь обращается к нам, зовет, Он предлагает нам Небо и вечность. И от нашей реакции зависит, примем мы этот бесценный дар или продолжим держаться за землю, которая в результате человека и поглотит», - подытожил он.

Ранее «Фраза» сообщала, что епископ УПЦ рассказал, как Церковь относится к «гражданским бракам».

Тэги: общество, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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