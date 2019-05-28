Звезды украинской эстрады и архиерейский хор выступят на детском фестивале под патронатом Киево-Печерской лавры

Под патронатом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 4 июня в Октябрьском дворце столицы состоится IV Благотворительный фестиваль «Божьи дети». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, церемонию открытия возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В мероприятии примут участие священноначалие Украинской Православной Церкви и известные украинские меценаты, сообщается на сайте Лавры.

В рамках фестиваля для детей подготовлена яркая концертная программа с участием звезд украинской эстрады и талантливых детей Украины. В концерте примут участие архиерейский хор Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Иво Бобул, Николо Петраш, Наталья Валевская, Дмитрий Климашенко, постоянная участница фестиваля — лауреат международных и украинских конкурсов Олеся Воробьева из Донецка, известные детские коллективы.



На праздник приглашаются дети-сироты, дети из неполных семей, учащиеся воскресных школ из всех епархий Украинской Православной Церкви. Юных зрителей ожидают подарки, сюрпризы, вкусный фуршет и огромный торт, сообщают организаторы.

Телефон для справок: +38 (098) 940 48 49.

Ранее «Фраза» сообщала, что информацию о нарушениях прав верующих УПЦ подали в ООН.