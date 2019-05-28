Президент Сербии «отрекся» от Косово

Президент Сербии Александр Вучич фактически отрекся от Косово. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал он это, выступая перед парламентом страны.

Так, он сказал: «Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово. Нам необходимо выбрать, как развивать отношения с Косово: сохранить замороженный конфликт или налаживать контакты».

Александр Вучич добавил: «Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования».

Также он сказал: «Мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность».

Власти Косово самопровозгласили независимость региона в 2008 году. Украина ее не признала.

Как писала «Фраза», власти Косово согласились «поделиться» территорией с Сербией.