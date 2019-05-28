В Японию пришла аномальная жара – уже гибнут люди

На севере Японии зафиксирована рекордная майская жара – до сорока градусов. Как выяснили журналисты «Фразы», ее жертвами стали как минимум четыре человека.

Местные синоптики говорят, что аномальная жара вызвана «ранним появлением теплого воздушного потока». Он характерен для августа.

По стране, в том числе в Токио, воздух прогрелся до тридцати пяти градусов.

Всего из-за пекла в больницы попали более двух тысяч человек.

Как писала «Фраза», корь добралась до Японии: сообщается о рекордной вспышке болезни.