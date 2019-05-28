Киев может на все лето остаться без горячей воды? Люди бьют тревогу

Киевляне вновь надолго остались без горячей воды. Как выяснили журналисты «Фразы», жители столицы бьют тревогу.

К нам в редакцию обратились жители столичной Приорки, которые рассказали о своей проблеме. Тут людям горячую воду отключили на долгие месяцы.

Как рассказывают местные жители, сперва тут проводили «гидравлические испытания», но не успели в срок (2-9 мая), и продлили отключение еще на несколько дней. Горячая вода появилась буквально на полтора дня, после чего, с 17 мая, снова исчезла.

Людям рассказывали о «прорывах», обещая все восстановить «за сутки». Воду не давали до 28 мая, когда объявили о новых «плановых работах», на сей раз – на Минской котельной. Работы проводить КП «Киевтеплоэнерго». А горячую воду отключили аж до 11 июня.

Без горячей воды остались почти сто домов.

Учитывая же то, что коммунальщики всегда «набрасывают» себе на работы еще неделю-другую, люди переживают, что горячей воды у них не будет минимум до конца следующего месяца.

При этом жаловаться на такое скотское отношение и затягивание сроков – некуда.

А как с горячей водой обстоят дела в вашем районе?

Как писала «Фраза», едва подешевев на копейки, газ резко подорожает.