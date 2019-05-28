Под Харьковом «непростой» одиннадцатиклассник лишил себя жизни

В городе Змиев Харьковской области по собственной воле ушел из жизни 15-летний школьник. Как выяснили журналисты «Фразы», мальчик выстрелил в себя из гладкоствольного ружья.

Как передает пресс-служба полиции области, тело ученика одиннадцатого класса обнаружил его дедушка и сразу же вызвал «скорую помощь» и правоохранителей.

По предварительным данным, парень застрелился из официально зарегистрированного охотничьего ружья.

В настоящее время следователи и эксперты выясняют все обстоятельства случившегося. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В свою очередь, издание NewsRoom сообщает, что погибший школьник приходится сыном нынешнего заместителя мэра Змиева.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как писала «Фраза», на Днепропетровщине школьник застрелился из стартового пистолета.

Ранее в Киеве мальчик выбросился из окна из-за плохой оценки в школе.