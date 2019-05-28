Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Под Харьковом «непростой» одиннадцатиклассник лишил себя жизни

Под Харьковом «непростой» одиннадцатиклассник лишил себя жизни

В городе Змиев Харьковской области по собственной воле ушел из жизни 15-летний школьник. Как выяснили журналисты «Фразы», мальчик выстрелил в себя из гладкоствольного ружья.

Как передает пресс-служба полиции области, тело ученика одиннадцатого класса обнаружил его дедушка и сразу же вызвал «скорую помощь» и правоохранителей.

По предварительным данным, парень застрелился из официально зарегистрированного охотничьего ружья.

В настоящее время следователи и эксперты выясняют все обстоятельства случившегося. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В свою очередь, издание NewsRoom сообщает, что погибший школьник приходится сыном нынешнего заместителя мэра Змиева.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как писала «Фраза», на Днепропетровщине школьник застрелился из стартового пистолета.

Ранее в Киеве мальчик выбросился из окна из-за плохой оценки в школе.

Тэги: общество, ружье, самоубийство, город, мэрия, заместитель, регионы, школьник, район, сын, Харьковская область, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.05.19 09:21

Ужас придёт в новогоднюю ночь. Москва готовится прекратить транзит газа с 1 января

Автор: Александр Карпец

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
27.05.19 22:32

Ярош снова испортил политический воздух пустыми угрозами

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Ярош: Если Зеленский предаст Украину — потеряет не должность, а жизнь
27.05.19 19:01

Ярош: Если Зеленский предаст Украину — потеряет не должность, а жизнь

Автор: Лилия Рагуцкая, «Обозреватель»

Выбор редакции
Миллионы на зоозащите: сколько активисты зарабатывают на зооГрантах
Миллионы на зоозащите: сколько активисты зарабатывают на зооГрантах
Миллионы на зоозащите: сколько активисты зарабатывают на зооГрантах
Миллионы на зоозащите: сколько активисты зарабатывают на зооГрантах
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Украинская «молодежка» — одной ногой в плей-офф Чемпионата мира по футболу

Украинская «молодежка» — одной ногой в плей-офф Чемпионата мира по футболу
27.05.19 21:01
566
Последние новости
27.05.19 21:01

Украинская «молодежка» — одной ногой в плей-офф Чемпионата мира по футболу
27.05.19 21:01

Под Харьковом «непростой» одиннадцатиклассник лишил себя жизни
27.05.19 20:30

Зеленский в бронежилете появился на передовой в зоне АТО (ООС)
27.05.19 20:04

Кличко не сдержал эмоций от постоянного появления трещин на «стеклянном» мосту
27.05.19 19:26

Зеленскому пригрозили убийством
27.05.19 19:00

Главные новости за 27 мая 2019 года
27.05.19 18:33

Запуск реформы электроэнергетики увеличит доходы госбюджета и местных общин на 10 млрд евро, – мэр Бурштына
Фото и Видео
Украинская «молодежка» — одной ногой в плей-офф Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» — одной ногой в плей-офф Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» — одной ногой в плей-офф Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» — одной ногой в плей-офф Чемпионата мира по футболу
Зеленский в бронежилете появился на передовой в зоне АТО (ООС)
Зеленский в бронежилете появился на передовой в зоне АТО (ООС)
Кличко не сдержал эмоций от постоянного появления трещин на «стеклянном» мосту
Кличко не сдержал эмоций от постоянного появления трещин на «стеклянном» мосту
В России молния ударила в летящую космическую ракету
В России молния ударила в летящую космическую ракету
В центре Львова кусок здания упал на проходившую мимо женщину
В центре Львова кусок здания упал на проходившую мимо женщину
На Эвересте спасли альпиниста из Австралии
На Эвересте спасли альпиниста из Австралии
ДТП в Днепре: бабушку и внучку сбили на пешеходном переходе
ДТП в Днепре: бабушку и внучку сбили на пешеходном переходе
На Ровенщине сотня селян напала на правоохранителей
На Ровенщине сотня селян напала на правоохранителей
Бунт в одесской колонии: здание в огне, говорят о массовом побеге зеков
Бунт в одесской колонии: здание в огне, говорят о массовом побеге зеков
В Киеве люди пытались «с толкача» завести трамвай
В Киеве люди пытались «с толкача» завести трамвай
fraza.ua
Новости блогосферы
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России
22.05.19 18:45

Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
21.05.19 18:45

Вакарчук ходит под Соросом

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.