Зеленскому пригрозили убийством

Лидер «Правого сектора» и главнокомандующий «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош поделился своими соображениями насчет будущего Владимира Зеленского в случае предательства идеалов Майдана. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он рассказал в интервью изданию «Обозреватель».

Так, рассуждая о том, кому на самом деле принадлежит Украина, Дмитрий Ярош отметил, что украинцы хорошо научились устраивать восстания, и поэтому народ не позволит «Зе» свернуть «не туда».

Более того, по словам Яроша, в случае откровенного предательства, Зеленского ожидает не просто снятие с должности, а самая настоящая смерть.

«Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике ‒ если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли», ‒ заявил Дмитрий Ярош.

Как писала «Фраза», экс-охранник Яроша каким-то образом оказался в российском СИЗО. Его знакомые подозревают, что это дело рук ФСБ.

Ранее Дмитрий Ярош назвал УПЦ «Искандером» в руках «сатаниста Путина».