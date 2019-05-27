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Запуск реформы электроэнергетики увеличит доходы госбюджета и местных общин на 10 млрд евро, – мэр Бурштына

Запуск реформы электроэнергетики увеличит доходы госбюджета и местных общин на 10 млрд евро, – мэр Бурштына

Благодаря своевременному запуску рынка электроэнергетики будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест, повышена инвестиционная привлекательность Украины и ее регионов, что будет способствовать росту ВВП страны и станет дополнительным источником наполнения государственного бюджета и бюджетов местных общин на уровне 10 млрд евро. Как сообщают «Украинские новости», об этом говорится в обращении мэра Бурштына (Ивано-Франковская область) Роксоланы Джуры к представителям правительства, парламента и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Мэр Бурштына выразила обеспокоенность ситуацией вокруг обсуждения сроков старта нового рынка электроэнергетики. Она считает, что такими действиями ставится под вопрос европейское будущее Украины, что будет иметь негативное последствие для развития регионов.

«Определенные зангажированные стороны пытаются замедлить процесс осуществления необходимых для экономики страны реформ, а следовательно — замедляют процесс интеграции нашей страны в европейское сообщество. Это, в свою очередь, непременно приведет к спаду развития экономики, ограничит инвестиционную привлекательность наших регионов и усилит миграционные процессы. Небольшие украинские города уже страдают от оттока квалифицированных кадров», — отмечается в обращении.

В то время как своевременный старт рынке электроэнергетики окажет положительное влияние на макроэкономические показатели, будет способствовать улучшению инвестиционного климата, стимулировать создание новых рабочих мест и квалифицированные кадры будут оставаться в Украине.

«Рост экономики и здоровой конкуренции среди энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний будет стимулировать рост уровня зарплат на предприятиях энергетики и общий уровень зарплат в стране», — считает Роксолана Джура.

Также мэр Бурштына отметила, что конкуренция на рынке электроснабжения будет стимулировать улучшение качества услуг предприятий. Потребители получат возможность выбирать энергопоставщика с лучшими условиями и лучшими тарифами. А энергопоставщики в конкуренции за потребителя будут заботиться о соблюдении надежности энергоснабжения как бытовых, так и промышленных потребителей. Рыночные механизмы позволят энергетическим предприятиям планировать инвестиционные кампании и получать прогнозируемые ресурсы для модернизации, в частности экологической.

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