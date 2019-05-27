В Почаеве 9 июня начнется празднование 800-летия Свято-Духовского скита

В Свято-Успенской Почаевской лавре Украинской Православной Церкви отметят 800-летие Свято-Духовского скита. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, торжества по случаю юбилея Свято-Духовского скита пройдут 9-17 июня.

9 июня во время Божественной литургии будет освящен Иверский собор.

13 июня состоится крестный ход из Почаевской лавры в Свято-Духовский скит с Почаевской чудотворной иконой Богородицы. В этот же день в Иверском соборе Свято-Духовского скита состоится благодарственный молебен, во время которого присутствующие будут помазаны елеем у чудотворного образа. После молебна участников крестного хода пригласят на обед.

14 июня на вечернем богослужении в Иверском соборе Свято-Духовского скита после богослужения будет отслужена соборная панихида.

На Троицкую родительскую субботу, 15 июня, в Иверском соборе состоится панихида по умершей братии, настоятелям и ктиторами Свято-Духовского скита.

16 июня состоится всенощное бдение с чтением акафиста Святому Духу.

17 июня состоится Божественная литургия в Иверском соборе скита. После литургии начнется крестный ход вокруг храма с освящением колокольни и часовни. По окончании богослужения всех присутствующих пригласят на праздничный обед.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Почаеве тысячи верующих УПЦ отметили день памяти преподобного Иова.