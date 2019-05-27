Под Москвой стая бродячих собак сильно покусала двух малышей

В Ногинске (Московская область) стая бродячих собак напала на двух малышей. Как выяснили журналисты «Фразы», детям было два и шесть лет.

Как сообщают местные СМИ, сильнее всех пострадал двухлетний малыш – его экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел прямо во дворе их дома, куда пришли животные. Старший мальчик убежал с места ЧП. Родители нашли второго искусанного малыша через пару часов за одной из машин.

В том, что с бродячими собаками ничего не делали, прокуратура уже обвинила местных чиновников.

Как писала «Фраза», под Киевом собака серьезно покусала маленькую девочку.