В электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможным отсрочку старта рынка, – Трохимец

Юрист, президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что в данный момент уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможным отсрочку запуска нового рынка с 1 июля. Такое мнение он высказал в своем блоге на веб-сайте издания «Лига.нет».

«Сегодня те же люди, которые лоббировали введение рынка электроэнергии, лоббируют отсрочку его запуска... пользуясь устаревшими аргументами. Но, в отличие от апреля 2017 года, сегодня уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможным отсрочку запуска рынка», — написал Трохимец.

Кроме того, юрист обратил внимание на риски для Украины, связанные с отсрочкой запуска рынка. «Во-первых, это может привести к ухудшению отношений с международным сообществом. Уже 23 апреля представители Европейского Союза (ЕС), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского энергетического сообщества (ЕЭС), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и USAID в Украина заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии. Во-вторых, от этого зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС».

По мнению Трохимца, рынок электроэнергии надо запускать уже с 1 июля 2019 года, а государство в лице Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Кабинета Министров Украины должен сделать все, чтобы переходный период для людей, бизнеса и электроэнергетической системы Украины прошел безболезненно.

«Относительно подорожания электроэнергии для населения — то у правительства есть все механизмы, как правовые, так и экономические для предотвращения такого подорожания», — подчеркнул юрист.