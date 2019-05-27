Боянская чудотворная икона Богородицы пробудет в Болгарии до 2 июня

По приглашению митрополита Ловчанского Гавриила (Динева) чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Боянская» 25 мая прибыла в Ловчанскую епархию Болгарской Православной Церкви. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, икона пробудет в Ловчанской епархии до 2 июня.

Сегодня, 27 мая, Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Неофит встретился с героем Украины архиепископом Украинской Православной Церкви Лонгином (Жаром), сообщается на официальном сайте Болгарской Патриархии.

Встреча прошла в здании Софийской Митрополии, на ней присутствовал также митрополит Ловчанский Гавриил (Динев).

Архиепископ Лонгин передал присутствующим приветствие от Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и поделился радостью о традиционно добрых отношениях между Православными Церквями Болгарии и Украины. Он рассказал о том, как чудотворная икона Божией Матери совершает множество чудес по молитве к Ней и помогает всем нуждающимся.

Ранее «Фраза» сообщала, что икона Божией Матери «Призри на смирение» пробудет в Москве до 8 июня.