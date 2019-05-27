Главные новости за 27 мая 2019 года

Бунт в одесской колонии: здание в огне, говорят о массовом побеге зеков. В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима № 51, которая расположена на Люстдорфской дороге, вспыхнули массовые беспорядки. Очевидцы сообщили о массовом побеге заключенных.

Назначен новый глава партии «Слуга народа». Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков стал главой партии «Слуга народа». Новый руководитель политсилы был назначен в связи с изменениями в руководстве партии.

В реке на Закарпатье найдено тело ребенка. На Закарпатье в реке Теребля под мостом обнаружили тело ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

ДТП в Днепре: бабушку и внучку сбили на пешеходном переходе. В Днепре на проспекте Петра Калнышевского произошло резонансное ДТП. Тут автомобиль Chevrolet сбил бабушку и ее шестилетнюю внучку, которые переходили дорогу по «зебре».

До конца месяца Украину будут поливать дожди. Нынешний май в Украине завершится дождями. По данным Гидрометцентра, осадки не покинут страну до конца месяца.

Лувр временно закрылся. Причина – весьма необычная. В Париже временно закрылся Лувр. В администрации объяснили причину произошедшего.