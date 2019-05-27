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Коломойский собирается перенести срок запуска энергорынка из-за собственной выгоды, - СМИ

Коломойский собирается перенести срок запуска энергорынка из-за собственной выгоды, - СМИ

22 мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 10318, которым предлагается внести изменения в Закон Украины «О рынке электрической энергии». В частности, речь идет о переносе срока внедрения нового энергорынка с 1 июля на 1 октября. Об этом пишет издание «Антикор».

По данным издания, авторами законопроекта выступили нардеп от БПП Александр Домбровский и представитель «Самопомичи» Лев Пидлисецкий.

В статье сказано, что перенос срока внедрения нового энергорынка выгоден, прежде всего, новому бенефициару власти — олигарху Игорю Коломойскому. «Он убежден, что за годы существования формулы „Роттердам+“ в стране существовали завышенные тарифы на электроэнергию. А это заставляло предприятия (в том числе ферросплавные заводы „Привата“, входящие в число крупнейших покупателей тока) годами переплачивать сотни миллионов гривен. Интересно, что лидер „Привата“ даже не пытается скрыть свой интерес к переносу срока внедрения новой модели энергорынка», — отметили авторы статьи.

«С 1 июля вступает в силу закон, который был принят еще в 2017 году, но все время откладывали. Сейчас его решили ввести в силу, потому что типа новая власть, посмотрим, как будет бороться с ценами, когда цена электроэнергии может завтра по решению „Энергоатома“, который сговорится с Ринатом Леонидовичем уважаемым, у которого 40% электроэнергии страны, а у „Энергоатома“ 50%... Они скажут, что цена у нас непозволительно низкая, давайте ее в 2 раза увеличим. Все....Если бы я вступил в должность, это был бы мой первый законопроект. О переносе этого закона на неопределенный срок, пока не разберутся — у нас монополизм или нет. Надо поставить вопрос: является ли „Энергоатом“ монополистом? Он производит половину всей электроэнергии. Если он монополист, то однозначно государство должно регулировать его цены. Дальше, является ли ДТЭК монополистом? Да, он является монополистом. Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы» — цитирует «Антикор» заявление Коломойского в интервью изданию «Украинская правда».

По данным автора материала, интерес лидера «Привата» в переносе реформы рыночного ценообразования имеет сразу несколько точек опоры. Главная состоит в том, что в таком случае тарифное регулирование сохраняется за НКРЭКУ, членов которой, как известно, назначает президент Украины. «Учитывая теплые отношения между Коломойским и президентом Владимиром Зеленским, можно предположить, что обновленная Нацкомиссия вскоре может начать планомерное снижение тарифов тепловой генерации. Это даст возможность, с одной стороны, еще больше повысить электоральный рейтинг партии „Слуга народа“ Владимира Зеленского, которого открыто поддерживает Коломойский, на предстоящих парламентских выборах. А с другой — изъять сверхдоходы у одного из самых главных конкурентов Коломойского — Рината Ахметова», — объясняют авторы материала.

В статье указывается, что задекларированная нардепом Домбровским забота о рядовых украинцах в качестве главной причины законопроекта вызывает сомнение. «Переход на рыночное ценообразование электроэнергии касается исключительно бизнеса (производителей энергии и ее промышленных потребителей). Прямого влияния на население (домохозяйства) внедрение новой модели энергорынка не окажет, поскольку закон „О рынке электроэнергии“ подразумевает для них работу в режиме так называемых специальных обязанностей (ПСО). Режим ПСО подразумевает продажу электричества, необходимого бытовым потребителям, по сниженному тарифу», — напоминают авторы статьи.

Как ранее сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины настаивает на запуске нового рынка электроэнергии с 1 июля, как это и было предусмотрено в профильном законе.

Как напоминает издание, 23 апреля представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии. Государственные предприятия НЭК «Укрэнерго» и «Энергорынок» уже приступили к тестовым покупкам и продажам в рамках подготовки к реализации закона «О рынке электрической энергии», сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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