В Житомире «заминировали» сразу несколько учебных заведений

В Житомире неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких учебных заведений. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как отметили в ведомстве, правоохранители и сотрудники экстренных служб незамедлительно выехали по указанным адресам. На этих территориях было ограничено движение пешеходов и проезд транспорта.

В данный момент идет «отработка» адресов. Сотрудники правоохранительных органов устанавливает лиц, причастных к «минированию».

Стоит отметить, что с начала года в Украине «заминировали» более 600 помещений. Под прицел телефонных террористов попадают учебные заведения, магазины, госучреждения, аэропорты и вокзалы.

Ранее «Фраза» сообщала, что 30 января городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул сообщил, что в городе неизвестные «заминировали» шесть школ. При этом, по словам минеров, из них была заряжена лишь одна.