Авиакомпания МАУ угодила в громкий скандал, забыв пассажиров в аэропорту

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» попала в громкий скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», в аэропорту «Борисполь» перевозчик забыл часть пассажиров, которые летели в Одессу.

«Счастливчиков», так и не попавших на рейс, оказалось около 30 человек. В соцсетях люди пишут, что на посадку пришли вовремя, но автобус, покатав людей по полю, вернулся к терминалу. А водитель сказал, чтобы все выходили, так как самолет уже улетел без них.

При этом, среди оставшихся в «Борисполе» были и такие, чьи родственники улетели без них.

Части пассажиров поменяли билеты на другой рейс авиакомпании «Киев-Одесса» и заселили в гостиницу в Борисполе, остальным был организован автобусный трансфер до пункта назначения. Менеджер пресс-службы «МАУ» Анастасия Чаплыгина пояснила, что данная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании «Аэрохендлинг».

В свою очередь Олег Голохвастов, генеральный директор «Аэрохендлинг», которая обслуживала рейс PS55 в терминале «Борисполя», принес извинения за сложившуюся ситуацию и сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте 2019 года самолет, летевший из Саудовской Аравии в Малайзию, вынужден был вернуться обратно вскоре после взлета. Причиной стало то, что одна из пассажирок умудрилась забыть в аэропорту собственного ребенка.