В Харьковской области молния убила рыбака

В селе Надточии Харьковской области на минувших выходных произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут молния убила тридцатилетнего рыбака.

О ЧП сообщает местная полиция.

Отмечается, что парень прятался от дождя под деревом, что опасно делать в грозу.

Туда ударила молния – рыбак погиб на месте.

Копы квалифицировали произошедшее как «несчастный случай».

Как писала «Фраза», по Черновицкой области пронесся разрушительный смерч: стихию сняли очевидцы.

Ранее из-за дождей на Закарпатье началось наводнение.