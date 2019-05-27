В Харьковской области молния убила рыбака

В селе Надточии Харьковской области на минувших выходных произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут молния убила тридцатилетнего рыбака.
О ЧП сообщает местная полиция.
Отмечается, что парень прятался от дождя под деревом, что опасно делать в грозу.
Туда ударила молния – рыбак погиб на месте.
Копы квалифицировали произошедшее как «несчастный случай».
Как писала «Фраза», по Черновицкой области пронесся разрушительный смерч: стихию сняли очевидцы.
Ранее из-за дождей на Закарпатье началось наводнение.