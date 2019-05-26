Главные новости за 25-26 мая 2019 года

Порошенко хотят допросить по делу о махинациях в крупнейшей энергокомпании Украины, ‒ СМИ. Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) планируют вызвать на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о коррупции в крупнейшей энергокомпании страны ‒ «Центрэнерго». Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

У Зеленского признались, что продолжат сотрудничество с Россией. В команде Владимира Зеленского признали, что Украина никак не сможет полностью прекратить экономическое сотрудничество с Россией. Об этом заявил представитель главы государства в Кабмине Андрей Герус.

Порошенко и Зеленский прокомментировали «историческое» решение суда по пленным морякам. Бывший и действующий президенты Украины высоко оценили решение Международного трибунала ООН, обязавший Россию освободить захваченных в акватории Керченского пролива украинских моряков. Комментарии президентов появились на официальных страницах в социальных сетях.

Оскорбленный Омелян предложил создать уникальный зеленско-украинский словарь. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в жесткой форме раскритиковал речь президента Владимира Зеленского на форуме интернет-деятелей іForum-2019. Чиновник буквально по буквам разобрал выступление «Зе» перед айтишниками.

Коломойский предложил не слушать Запад и обанкротить Украину. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил избавиться от проблемы выплаты и обслуживания внешнего долга Украины при помощи дефолта. Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на Financial Times.

Братья Кличко вместе протестировали «стеклянный» мост в Киеве. Не обошлось без накладок. В Киеве состоялось торжественное открытие пешеходного моста, соединяющего Крещатый парк и Владимирскую горку. Впечатляющее сооружение открывал городской голова Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром.

Стало известно, когда итальянский суд вынесет суровый приговор нацгвардейцу Маркиву. Итальянский суд готовится вынести приговор экс-бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, которого обвиняют в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли в 2014 году. Судьям осталось лишь заслушать сторону защиты.

Вместо Суркова курировать «ЛДНР» будет выходец из ГРУ, ‒ СМИ. В Кремле определились с кандидатурой куратора отдельных районов Донецкой и Луганской областей после ухода в отставку одиозного Владислава Суркова. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на близкий к Кремлю telegram-канал «Незыгарь».

В Великобритании благодаря урагану нашли доисторический лес. Ураган «Ханна», бушевавший на территории Уэльса внезапно «обнажил» лес с тысячелетней историей. Сильнейший ветер заставил отступить море и развеял залежи торфа, скрывавшие древнюю лесополосу.