На Днепропетровщине взорвали машину чемпиона мира

В воскресенье ночью, 26 мая, на улице Центральной в городе Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь неизвестные злоумышленники подорвали автомобиль талантливого спортсмена.

Как передает павлоградский городской портал, вследствие инцидента своей «ласточки» Honda Accord лишился известный мастер боевых искусств ‒ многократный чемпион мира по кикбоксингу Рамиль Ахмедов.

По словам спортсмена, взрыв раздался приблизительно в 3 часа ночи и разбудил всю округу. Как ему рассказали соседи, они видели, как возле иномарки крутился какой-то человек.

Ахмедов считает, что машину могли взорвать при помощи гранаты или же радиоуправляемого взрывного устройства.

На место ЧП сразу же вызвали пожарных и полицию. В настоящее время правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сам же Рамиль Ахмедов не знает, кому мог «перейти дорогу».

Как писала «Фраза», в Киеве гранатой взорвали автомобиль. Водителя экстренно госпитализировали.

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