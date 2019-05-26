Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся в течение 1,5 года, ‒ Чех

Благодаря возложению спецобязательств по субсидированию населения на «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» тарифы на электроэнергию для населения останутся на нынешнем уровне в течение не менее 1,5 года. Об этом в эфире телеканала News One заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех, передают «Украинские новости»

«Сегодня тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, сдерживаются. Есть кросс-субсидирование за счет тарифов юридических лиц. Люди хотят знать, как долго будут в либеральном рынке тарифы для населения сдерживаться. Не менее чем полтора года, если исходить из проекта постановления Кабмина о возложении специальных обязанностей (услуги общественного интереса, PSO — Public Service Obligation — ред.) », ‒ считает С.Чех.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило возложить на компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» специальные обязательства по поставке электроэнергии населению до 31 декабря 2020 года, чтобы обеспечить стабильность тарифа на электроэнергию для населения в условиях функционирования с 1 июля 2019 нового оптового рынка электроэнергии.

«Я считаю, что предложения были представлены правительству, работоспособны, они решают проблему. Генерирующие компании, в составе которых электростанции, работающие на угле, у них высокая себестоимость ‒ у „Западэнерго“, „Днепроэнерго“, „Донбассэнерго“. И возложение специальных обязанностей на эти компании приведет к увеличению цены электроэнергии. Специальным обязательством является продать определенное количество электроэнергии по цене, не меньше, чем себестоимость. У „Энергоатома“ себестоимость низкая, у „Укргидроэнерго“ топливной составляющей вообще нет, там очень низкая себе стоимость», ‒ утверждает эксперт.

Напомним, представитель «Энергоатома» во время круглого стола, посвященного запуску нового рынка электроэнергии, заявил, что компания выступает за введение реформы с 1 июля 2019 и готова, чтобы открытие оптового рынка не повлияло на тарифы для населения. «Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержке тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения» ‒ заявил 16 мая генеральный директор «Энергоатом-Трейдинг» Сергей Бедин.