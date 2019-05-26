В Киеве возле университета произошла драка со стрельбой

В субботу вечером, 25 мая, в студгородке Национального авиационного университета в Киеве произошла драка со стрельбой. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь двое нетрезвых мужчин пытались «разобраться» с иностранным гражданином.

Как передает пресс-служба столичной полиции, иностранец 1993 г.р. приехал к своим друзьям в общежитие на улице Нежинской, однако дома их не застал и решил уехать. Возвращаясь к автомобилю, он заметил двоих мужчин с явными признаками алкогольного опьянения, которые стали нецензурно выражаться в его адрес.

По словам гостя столицы, он сделал им замечание, на что парни отреагировали крайне агрессивно, набросившись на него с кулаками.

Сообщается, что во время потасовки один из хулиганов вытащил пистолет и произвел выстрел в воздух. Подоспевшие по вызову правоохранители застали возле общежития лишь бедолагу-иностранца, а так же нашли сразу два якобы брошенных дебоширами пистолета ‒ стартовый и пневматический.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 УК Украины («хулиганство»). Личности сбежавших участников конфликта устанавливаются.

Как писала «Фраза», в Киеве распылили газ в букмекерской конторе, после чего вспыхнула драка.

Ранее появилось видео, как в Киеве молодые парни подрались с коммунальщиками.