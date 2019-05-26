Коломойский предложил не слушать Запад и обанкротить Украину

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил избавиться от проблемы выплаты и обслуживания внешнего долга Украины при помощи дефолта. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на Financial Times.

По мнению Игоря Коломойского, в объявлении дефолта нет ничего страшного. В качестве примера он привел Грецию и Аргентину, которые в свое время отказались платить по долгам и кредиторы были вынуждены пойти на реструктуризацию задолженности.

«По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины», ‒ подчеркнул олигарх.

Кроме того, Игорь Коломойский выразил уверенность, что ЕС и США вообще могли бы списать украинскую задолженность.

«Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредит России, а Украина ‒ просто предлог», ‒ отметил он и добавил, что новоизбранный президент Владимир Зеленский обязательно растеряет доверие своих избирателей, если будет идти на поводу у западных кредиторов.

«Если Зеленский будет слушать (Запад ‒ ред.)... он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги ‒ 5, 10, 15 вместо 73 процентов», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», Коломойский назвал главную причину поражения Порошенко на выборах.

Ранее Игорь Коломойский рассказал, что на самом деле происходит на востоке Украины.