Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стабильность тарифов для населения должна поддержать атомная и гидроэнергия, ‒ эксперт

Стабильность тарифов для населения должна поддержать атомная и гидроэнергия, ‒ эксперт

Возложение спецобязательств с целью субсидирования населения (услуги общественного интереса, PSO — Public Service Obligation) на предприятия тепловой генерации повысит тарифы на электроэнергию. Об этом в эфире «Телеканала 112» заявил Президент «Первой энергетической ассоциации Украины» Василий Котко, передает «ДС».

Комментируя предложения отдельных политиков о возложении PSO на тепловую генерацию, Котко охарактеризовал это как откровенный популизм.

«Абсолютно четкий популизм. Никакого отношения к экономике это не имеет. Никакой логики здесь нет. Это все равно, что у бедняка требовать, чтобы он еще благотворительностью занимался. Дело в том, что тепловая генерация, ТЭС, у них и сейчас себестоимость и цены высокие. Почему? Потому что работают на угле. Или, например, ТЭЦ работают на газе — у них еще выше цены. Компании, производящие электроэнергию на ТЭС, тепловых электростанциях, у них рентабельность невысока», ‒ утверждает Котко.

По убеждению В.Котко, возложение PSO на предприятия тепловой генерации, которые имеют высокую себестоимость из-за того, что произведут электроэнергию из угля и природного газа, приведет к росту цен на электроэнергию.

Эксперт считает экономически обоснованным положить PSO на предприятия атомной и гидроэнергетики, которые имеют низкую себестоимость производства, и после запуска рынка электроэнергии с 1 июля смогут продавать электроэнергию потребителям напрямую, в результате чего прибыль этих предприятий увеличится.

«В „Энергоатома“ появится ресурс. У „Укргидроэнерго“ то же самое. В этом (возложение PSO на» Энергоатом «и» Укргидроэнерго «- ред.) Экономическая логика», ‒ считает В.Котко.

Напомним, государственная компания «Энергоатом», крупнейший производитель электроэнергии в стране, заявила о готовности субсидировать население за счет своей прибыли после введения с 1 июля второго этапа энергореформы.

«Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержке тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения», — заявил во время круглого стола, посвященного запуску нового энергорынка генеральный директор ОП "Энергоатом-Трейдинг «Сергей Бедин.

С 1 июля вступает в силу Закон «О рынке электроэнергии», согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора — заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество. Реализация предусмотренных Законом Украины «О рынке электроэнергии» реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели.

Тэги:

Комментарии

Статьи

26.05.19 09:31

Новинки художественной литературы: роман с языком, Леон с Лолитой и Европа по-харьковски

Автор: Игорь Бондарь-Терещенко

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
26.05.19 08:33

Индивидуализм и советские дети

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Рынку электроэнергии включили тормоз?
26.05.19 12:21

Рынку электроэнергии включили тормоз?

Автор: «delo.ua»

Выбор редакции
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Коломойский предложил не слушать Запад и обанкротить Украину

Коломойский предложил не слушать Запад и обанкротить Украину
26.05.19 12:44
491
Последние новости
26.05.19 12:44

Коломойский предложил не слушать Запад и обанкротить Украину
26.05.19 12:28

Стабильность тарифов для населения должна поддержать атомная и гидроэнергия, ‒ эксперт
26.05.19 11:28

Братья Кличко вместе протестировали «стеклянный» мост в Киеве. Не обошлось без накладок
26.05.19 10:16

В Киеве прямо в супермаркете пытались свернуть шею ребенку
25.05.19 20:33

Оскорбленный Омелян предложил создать уникальный зеленско-украинский словарь
25.05.19 19:48

Ради своих сверхприбылей, Коломойский отменяет запуск энергорынка и идет на конфликт с ЕС и США, ‒ блоггер
25.05.19 19:40

В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году ‒ Хьюг Мингарелли
Фото и Видео
Братья Кличко вместе протестировали «стеклянный» мост в Киеве. Не обошлось без накладок
Братья Кличко вместе протестировали «стеклянный» мост в Киеве. Не обошлось без накладок
Братья Кличко вместе протестировали «стеклянный» мост в Киеве. Не обошлось без накладок
Братья Кличко вместе протестировали «стеклянный» мост в Киеве. Не обошлось без накладок
В Киеве прямо в супермаркете пытались свернуть шею ребенку
В Киеве прямо в супермаркете пытались свернуть шею ребенку
В Харьков пришла «Большая вода». Появилось видео последствий стихии
В Харьков пришла «Большая вода». Появилось видео последствий стихии
В отмене энергореформы заинтересован Коломойский, — инвестаналитик
В отмене энергореформы заинтересован Коломойский, — инвестаналитик
В Киеве погиб подросток, исполняя глупое желание своей возлюбленной
В Киеве погиб подросток, исполняя глупое желание своей возлюбленной
Сильные ливни добрались до Киева, превратив Святошино в Венецию
Сильные ливни добрались до Киева, превратив Святошино в Венецию
Британский премьер подала в отставку. Появилась прощальная речь Терезы Мэй
Британский премьер подала в отставку. Появилась прощальная речь Терезы Мэй
Под одним из столичных кинотеатров нашли труп бомжа (18+)
Под одним из столичных кинотеатров нашли труп бомжа (18+)
Автомобили Коломойского трижды приезжали к дому Тимошенко. Он говорит, что это понарошку
Автомобили Коломойского трижды приезжали к дому Тимошенко. Он говорит, что это понарошку
В Китае утонул корабль с людьми: появились страшные кадры трагедии (18+)
В Китае утонул корабль с людьми: появились страшные кадры трагедии (18+)
fraza.ua
Новости блогосферы
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России
22.05.19 18:45

Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
21.05.19 18:45

Вакарчук ходит под Соросом
21.05.19 10:29

Порошенко неплохо гульнул за 5 лет, но пришло время платить по счетам

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.