Оскорбленный Омелян предложил создать уникальный зеленско-украинский словарь

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в жесткой форме раскритиковал речь президента Владимира Зеленского на форуме интернет-деятелей іForum-2019. Как выяснили журналисты «Фразы», чиновник буквально по буквам разобрал выступление «Зе» перед айтишниками.

В частности, министр возмутился критикой Зеленского в адрес чиновников, которые якобы знают только четыре пресловутых слова: «инновация», «диджитализация», «гиперлуп» и «Илон Маск».

Обращая внимание президента на тот факт, что тут присутствуют не четыре, а сразу пять слов, министр упрекнул того в непонимании современной терминологии.

«Наверное потому, что, как минимум, не понимает, что это такое. Ничего, чувак, мы объясним. Потому что у нас у всех мозгов больше, чем у вас», ‒ отметил Омелян.

Кроме того, Омеляну не понравилось, что свою речь Зеленский произносил на русском языке.

«И извините, что по-украински, потому что „по-кацапски“ чиновнику говорить не подобает, тем более президенту», ‒ подчеркнул министр.

Далее Омелян рассказал об иновационных технологиях, которые внедряются в украинской медицине, на транспорте, в сфере связи и выразил удивление, что Зеленский этого не замечает.

«Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, уже в Украине реализуется! Лифт работает, только не ты его начал! И ты максимум там лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе», ‒ написал он.

Напоследок министр инфраструктуры обвинил президента в популизме.

«Капитан Очевидность в нашей стране уже есть. Не надо жонглировать терминами, которые вы, мягко говоря, не понимаете. Перед тем, как критиковать работу других людей ‒ придумай что-то свое и разберись в сроках», ‒ написал он.

«Измени себя ‒ изменишь Украину», ‒ резюмировал Омелян.

К своему посту министр прикрепил «проект зеленско-украинского словаря».

Как писала «Фраза», у Зеленского признались, что продолжат сотрудничество с Россией.

Ранее Порошенко и Зеленский прокомментировали «историческое» решение суда по пленным морякам.