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В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году ‒ Хьюг Мингарелли

В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году ‒ Хьюг Мингарелли

В ЕС верят, что реформы, которые были начаты пять лет назад, продолжатся с приходом нового руководства в Украине, сообщает delo.ua.

Европейский Союз поддерживает Украину в ее стремлении реализовать ряд структурных реформ. В частности, в Евросоюзе говорят о важности продолжения энергореформы — запуске энергорынка с 1 июля 2019 года.

Об этом сообщил Хьюг Мингарелли, руководитель Представительства ЕС в Украине, передает «УНИАН».

«Внедрение рынка электроэнергии очень важно для ЕС, в том числе и для предоставления макрофинансовой помощи Украине. И мы надеемся, что все будет сделано, чтоб этот рынок начал работать как можно скорее», — сообщил Хьюг Мингарелли.

По его словам, в ЕС верят, что реформы, которые были начаты пять лет назад, продолжатся с приходом нового руководства в Украине.

«В первую очередь нам необходимо обеспечить макрофинансовую стабильность. Поэтому мы надеемся, что структурные реформы будут ускорены. И ситуация с обеспечением правопорядка также будет улучшаться. И вы можете быть уверены, что ЕС поддержит Украину в продолжении этих реформ», — отметил руководитель Представительства ЕС в Украине.

На вопрос, как отразится возможная отмена или перенос внедрения рынка электроэнергии, о которых уже заявляет команда будущего президента, на инвестиционную привлекательность украинской энергетики, Хьюг Мингарелли ответил: «Увидим. Сейчас еще рано давать комментарий по этому поводу».

Напомним, с 1 июля 2019 года запланировано введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует директивы ЕС и нормы Третьего энергопакета ЕС. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от Европейского Союза в 2019 году.

Как ранее сообщалось, 22 апреля международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призвало оперативно провести заседание Координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии. Об этом говорится в совместном письме Главы представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли, директора Европейского Энергетического Сообщества Янеса Копача, Главы представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц.

В свою очередь, оператор системы передачи (ГП «НЭК «Укрэнерго») и оператор рынка (ГП «Энергорынок») в рамках подготовки к запуску нового рынка электроэнергии уже начали осуществление тестовых операций по купле-продаже электрической энергии.

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