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Порошенко и Зеленский прокомментировали «историческое» решение суда по пленным морякам

Порошенко и Зеленский прокомментировали «историческое» решение суда по пленным морякам

Бывший и действующий президенты Украины высоко оценили решение Международного трибунала ООН, обязавший Россию освободить захваченных в акватории Керченского пролива украинских моряков. Как выяснили журналисты «Фразы», комментарии президентов появились на официальных страницах в социальных сетях.

Так, по словам Владимира Зеленского, данное решение дает России шанс перевести переговоры в цивилизованную плоскость.

Освобождение пленных украинских мореманов станет первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной.

«Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!», ‒ резюмировал Владимир Зеленский.

В свою очередь, экс-глава государства Петр Порошенко подчеркнул, что решение Международного трибунала подтверждает правильность выбранной Украиной стратегии.

По словам Порошенко, сценарий войны в Украине пишется в Кремле, поэтому наша страна должна действовать решительно и в конце-концов заставить руководство РФ отвечать перед международным трибуналом.

«Это решение ‒ очередная красная линия для Кремля», ‒ отметил Петр Порошенко.

Как писала «Фраза», Путин рассказал, что будет с пленными украинскими моряками и пообещал «помогать Донбассу».

Ранее футболист сборной Украины написал письмо пленным морякам.

Тэги: Петр Порошенко, общество, ООН, Россия, конфликт, политика, Кремль, моряки, Керченский пролив, пленные, Международный трибунал, Владимир Зеленский, новости Украины

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