Вместо Суркова курировать «ЛДНР» будет выходец из ГРУ, ‒ СМИ

В Кремле определились с кандидатурой куратора отдельных районов Донецкой и Луганской областей после ухода в отставку одиозного Владислава Суркова. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на близкий к Кремлю telegram-канал «Незыгарь».

По сведениям инсайдеров, как и ожидалось, должность Суркова займет бывший сотрудник ГРУ Генштаба МО РФ Михаил Бабич, кандидатуру которого ранее рассматривали на должность посла России в Украине.

В свою очередь, в официальных российских изданиях информации о назначении Бабича в качестве куратора «республик» пока нет.

Как писала «Фраза», одиозный Владислав Сурков назвал Россию страной-полукровкой.

Ранее соратник Навального заявил, что Сурков не влияет на ситуацию на Донбассе.