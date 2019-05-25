У Зеленского признались, что продолжат сотрудничество с Россией

В команде Владимира Зеленского признали, что Украина никак не сможет полностью прекратить экономическое сотрудничество с Россией. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил представитель главы государства в Кабмине Андрей Герус.

Как передает «Газета.Ру», Андрей Герус подтвердил журналистам телеканала NewsOne тот факт, что украинские производители продолжают продавать в Россию свою продукцию, за что получают неплохую выручку.

В свою очередь, РФ через третьи страны ‒ Белоруссию, Польшу и Прибалтику ‒ поставляет в Украину свои товары, в частности, энергоносители и нефтепродукты, от которых наша страна отказаться никак не может. И хотя данные нефтепродукты производятся не в России, непосредственно сама нефть имеет российское происхождение.

«Мы живем в глобальном мире, и остановить одновременно экономические отношения нереально и невозможно», ‒ признал Андрей Герус.

Как писала «Фраза», Россия запретила экспорт нефти и импорт труб из Украины.

Ранее правительство России оценило ущерб от санкций Украины.