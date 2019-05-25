УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы из госреестра, - Митрополит Макарий

Экс-глава УАЦП, а ныне - митрополит Львовский ПЦУ Макарий сообщил, что УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы из государственного реестра. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом митрополит Макарий заявил в интервью изданию «Апостроф».

«Ложь говорили некоторые государственные чиновники, публично заявляя, что Киевский Патриархат ликвидирован. Дело в том, что почетный патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, необходимых для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что до тех пор, пока не увижу оригиналов с другой стороны; не отдам свои», - сказал митрополит.

Также митрополит Макарий назвал бессмысленными заявления Филарета (Денисенко)о намерении внести изменения в Устав ПЦУ с целью получения «независимости» от Константинополя. По его мнению, это грозит отзывом Томоса.

«Это возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий патриарх продолжит в том же направлении и его поддержат некоторые политики, а избранный Предстоятель, бездействуя, будет молчать», - отметил митрополит Макарий.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит ПЦУ предложил пожаловаться на Филарета Вселенскому Патриарху.