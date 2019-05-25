Порошенко хотят допросить по делу о махинациях в крупнейшей энергокомпании Украины, ‒ СМИ

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) планируют вызвать на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о коррупции в крупнейшей энергокомпании страны ‒ «Центрэнерго». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

По словам собеседника издания, дата допроса еще не определена, но скорее всего он состоится уже в июне месяце.

«Будет обязательно вызван и допрошен», ‒ резюмировал источник.

Как известно, 22 мая САП начала расследование коррупционных «схем» в «Центрэнерго». Следствие началось после личного приема гражданина Дмитрия Крючкова руководителем ведомства Назаром Холодницким.

По мнению заявителя, должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго», совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом служебных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» с целью хищения денежных средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

Как отметил Дмитрий Крючков, действия группы злоумышленников координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

Как писала «Фраза», на Порошенко подали еще два заявления в ГБР: о преступном завладении ТК «Прямой» и махинациях при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Ранее сообщалось, что Петра Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе.