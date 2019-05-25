Стало известно, когда итальянский суд вынесет суровый приговор нацгвардейцу Маркиву

Итальянский суд готовится вынести приговор экс-бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, которого обвиняют в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли в 2014 году. Как выяснили журналисты «Фразы», судьям осталось лишь заслушать сторону защиты.

Как передает «Интерфакс», адвокаты подсудимого Маркива будут выступать дважды ‒ 21 июня и 5 июля, а уже 12 июля ожидается вынесение приговора.

Как известно, Виталий Маркив был задержан в Италии еще в 2017 году. По версии обвинения, подразделение Маркива целенаправленно обстреляло автомобиль, в котором находился итальянец Андреа Роккелли и его переводчик россиянин Андрей Миронов в окрестностях Славянска. Сначала огонь по машине открыли из автоматического оружия, а затем «добили» из миномета.

Сторона обвинения просит суд приговорить Маркива к лишению свободы сроком на 17 лет.

Как писала «Фраза», замкомандира батальона Национальной гвардии арестовали в Италии по наводке французского журналиста.

Ранее сообщалось, что во Франции осудили украинку, заступившуюся за Майдан.