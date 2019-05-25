Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Как правильно выбирать сало? Об этом вы узнаете завтра

Как правильно выбирать сало? Об этом вы узнаете завтра

В воскресенье, 26 мая, в 20:30 на «Интере» – новый спецвыпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный салу. Как выяснили журналисты "Фразы", в этой программе зрители узнают, на что обращать внимание при выборе любимого продукта украинцев.

Свиное сало давно стало визитной карточкой Украины, без него невозможно представить нашу национальную кухню. Его запекают, солят, коптят, жарят и добавляют в различные блюда. Это не только вкусный, но и полезный продукт. Современная официальная медицина рекомендует понемногу употреблять свиное сало людям любого возраста. Более того, диетологи утверждают, что от сала больше пользы, чем от мяса, да и усваивается организмом оно легче. Но как правильно выбирать настоящее и вкусное сало, чтобы порадовать себя и гостей любимой закуской? Какие существуют показатели качества этого продукта? И сколько сала рекомендуют врачи вводить в свой рацион питания?

«При выборе сала в первую очередь нужно обращать внимание на его цвет, – объясняет эксперт программы «Правила выживания», гастрогид Елена Павлова. – Оно должно быть белым с нежно-розовым оттенком. А вот желтизна и серость говорят о том, что продукт уже старый. Качественное сало легко прокалывается и имеет упругую, чисто выскобленную шкурку. Помните: сало с прослойками мяса хорошо покупать для запекания или жарки, но в сыром или подсоленном виде лучше не употреблять, так как именно в мясной прослойке могут быть бактерии и паразиты. Просто в сальном жире они не выживают».

В каких случаях сало становится источником опасных болезней, а когда превращается в лекарство от них? Можно ли есть сало и худеть? И что входит в состав сала, которое могут употреблять вегетарианцы? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; пищевой технолог Андрей Бабаев; профессор кафедры гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии Галина Анохина; исполнительный директор Ассоциации мясной отрасли Виталий Павливский; арт-директор Музея сала Ольга Бабан; гастрогид Елена Павлова; адвокат Сергей Бевз. В студии ток-шоу «Правила выживания» своим опытом поделится звездный эксперт выпуска – украинский атлет и телеведущий, президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок.

«Я люблю сало, але дотримуюся принципів спортивного раціонального харчування, тому їм його не щодня, – говорит Сергей Конюшок. – Вважаю, що більше інформації про якість життя отримує наш споживач, то краще. Сьогодні в студії ток-шоу «Правила виживання» почув багато корисних порад від експертів про те, як правильно вибирати сало. Виявляється, вже навчилися готувати штучне сало! Тепер буду звертати увагу на штучність і природність сала у ковбасі. Але я впевнений, що тренд майбутнього – натуральні органічні продукти. Тому мрію коли-небудь організувати свою ферму».

Тэги: общество, сало

Комментарии

Статьи

25.05.19 09:25

Русский отец украинского национализма. Часть 3

Автор: Андрей Подволоцкий

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
25.05.19 08:25

Молодежный чемпионат мира: Украина повергла одного из фаворитов

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украина остается без денег МВФ: чем это грозит
24.05.19 14:14

Украина остается без денег МВФ: чем это грозит

Автор: Виктор Авдеенко, «Апостроф»

Выбор редакции
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
fraza.ua

Главная новость дня

Порошенко хотят допросить по делу о махинациях в крупнейшей энергокомпании Украины, ‒ СМИ

Порошенко хотят допросить по делу о махинациях в крупнейшей энергокомпании Украины, ‒ СМИ
25.05.19 13:10
441
Последние новости
25.05.19 17:05

Вместо Суркова курировать «ЛДНР» будет выходец из ГРУ, ‒ СМИ
25.05.19 15:39

У Зеленского признались, что продолжат сотрудничество с Россией
25.05.19 14:51

УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы из госреестра, - Митрополит Макарий
25.05.19 14:25

В Харьков пришла «Большая вода». Появилось видео последствий стихии
25.05.19 14:15

В отмене энергореформы заинтересован Коломойский, — инвестаналитик
25.05.19 13:10

Порошенко хотят допросить по делу о махинациях в крупнейшей энергокомпании Украины, ‒ СМИ
25.05.19 11:42

Стало известно, когда итальянский суд вынесет суровый приговор нацгвардейцу Маркиву
Фото и Видео
В Харьков пришла «Большая вода». Появилось видео последствий стихии
В Харьков пришла «Большая вода». Появилось видео последствий стихии
В Харьков пришла «Большая вода». Появилось видео последствий стихии
В Харьков пришла «Большая вода». Появилось видео последствий стихии
В отмене энергореформы заинтересован Коломойский, — инвестаналитик
В отмене энергореформы заинтересован Коломойский, — инвестаналитик
В Киеве погиб подросток, исполняя глупое желание своей возлюбленной
В Киеве погиб подросток, исполняя глупое желание своей возлюбленной
Сильные ливни добрались до Киева, превратив Святошино в Венецию
Сильные ливни добрались до Киева, превратив Святошино в Венецию
Британский премьер подала в отставку. Появилась прощальная речь Терезы Мэй
Британский премьер подала в отставку. Появилась прощальная речь Терезы Мэй
Под одним из столичных кинотеатров нашли труп бомжа (18+)
Под одним из столичных кинотеатров нашли труп бомжа (18+)
Автомобили Коломойского трижды приезжали к дому Тимошенко. Он говорит, что это понарошку
Автомобили Коломойского трижды приезжали к дому Тимошенко. Он говорит, что это понарошку
В Китае утонул корабль с людьми: появились страшные кадры трагедии (18+)
В Китае утонул корабль с людьми: появились страшные кадры трагедии (18+)
Болгарские националисты использовали в своей агитации ролик со стреляющим Зеленским
Болгарские националисты использовали в своей агитации ролик со стреляющим Зеленским
Под Киевом столкнулись фура и микроавтобус
Под Киевом столкнулись фура и микроавтобус
fraza.ua
Новости блогосферы
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России
22.05.19 18:45

Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
21.05.19 18:45

Вакарчук ходит под Соросом
21.05.19 10:29

Порошенко неплохо гульнул за 5 лет, но пришло время платить по счетам

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.