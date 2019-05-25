Украинская молодежка с победы начала выступление на Чемпионате мира по футболу

Сегодня, 24 мая, молодежная сборная Украины по футболу U-20 стартовала на Чемпионате мира, который в эти дни проходит в Польше. Как передает корреспондент «Фразы», соперником наших ребят была сборная США.

В первой половине встречи американцы были активнее украинцев, чаще владели мячом и нанесли больше ударов. Но именно подопечные Александра Петракова открыли счет в матче: «динамовец» Цитаишвили из центра поля длинным пасом нашел в чужой штрафной Булецу и один из лидеров «молодежки» киевского «Динамо» левой ногой мощно выстрелил в ближний угол.

Впрочем, довольно быстро соперник отыгрался благодаря точному удару Серваньи.

Во второй половине встречи украинцы заиграли активнее, и спустя всего две минуты после возобновления игры Цитаишвили проверил на прочность перекладину. А еще через пару минут Попов (капитан молодежной команды «Динамо») ударом головой снова вывел нашу команду вперед. А ассистировал ему с углового все тот же Булеца.

Отличный момент для того, чтобы сравнять, имел Мендез, но его выстрел приняла на себя штанга. Под занавес встречи было хорошо заметно, что наши ребята устали, но они нашли в себе силы удержать победный счет — 2:1 в пользу сборной Украины.

В другом матче группы D сборная Нигерии разгромила Катар со счетом 4:0.

Турнирная таблица в нашей группе:

1. Нигерия — 1 игра / 3 очка;

2. Украина — 1 / 3;

3. США — 1 / 0;

4. Катар — 1 / 0.