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В России произошло новое ЧП с самолетом Sukhoi Superjet-100

В России произошло новое ЧП с самолетом Sukhoi Superjet-100

В пятницу, 24 мая, в России произошел инцидент с самолетом «Аэрофлота» Sukhoi Superjet-100, летевшим из Москвы в Ижевск. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за халатности работников аэропорта «Шереметьево», воздушное судно получило серьезные повреждения.

Как передают «Вести», при подготовке самолета к вылету, сотрудники течнических служб по непонятно причине забыли отцепить 14-метровый металлический трос заземления, который остался в нище для шасси и стал «хлестать» самолет при заходе на посадку в Ижевске.

К счастью, в результате ЧП никто из 63-х пассажиров и членов экипажа не пострадал ‒ пилотам удалось посадить самолет, в фюзеляже которого насчитали почти 30 пробоин.

В настоящее время судно отстранили от полетов и отбуксировали в ангар. К выяснению причин произошедшего подключилась специальная комиссия.

Как писала «Фраза», в Москве пылающий как факел самолет Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку.

Позднее в «Шереметьево» произошел новый инцидент с самолетом SSJ-100.

Тэги: общество, самолет, Москва, мир, инцидент, ЧП, Аэрофлот, аэропорт, полет, пробоина, авиация, Sukhoi Superjet-100, Шереметьево, халатность

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