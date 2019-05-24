В Запорожье взрывом гранаты убило ветерана АТО

В Запорожье в результате взрыва боевой гранаты оборвалась жизнь 45-летнего мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее он принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Как передает УНИАН, смертельный инцидент произошел еще во вторник, однако широкой огласке был предан только в пятницу, 24 мая.

Сообщается, что тело погибшего ветерана АТО обнаружили в лесополосе на окраине Запорожья.

По данным правоохранителей, мужчина зачем-то взял с собой на прогулку сразу две гранаты, одна из которых взорвалась у него в руках. Второй взрывоопасный предмет изъяли эксперты-взрывотехники.

По факту гибели человека начато уголовное производство по статье «умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

Как писала «Фраза», под Киевом ветеран АТО подорвался на гранате в собственной квартире.

Ранее в киевском спальнике молодой парень подорвался на гранате.