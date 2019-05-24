В «Нафтогазе» решили существенно снизить цену на газ. Но не для всех

Руководство НАК «Нафтогаз Украины» приняло решение с 1 июня 2019 года снизить цену на «голубое топливо» почти на 8%. Как выяснили журналисты «Фразы», тариф существенно «полегчает» для промышленных потребителей, закупающих газ на условиях предоплаты.

Как передает «Интерфакс», стоимость 1 тысячи кубометров газа снизится на 496 грн (или на 7,9%) по сравнению с действующей в мае ‒ т. е. до 5803 грн (с НДС).

Отмечается, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тысяч. куб. м в месяц и только при условии отсутствия долгов перед газовым монополистом.

Для тех промпотребителей, которые закупают «голубое топливо» без предоплаты, цена снизится на 7,6% и составит 6423 грн (с НДС).

Как писала «Фраза», суд признал незаконным повышение тарифов на газ. В Кабмине уже отреагировали.

Ранее в «Нафтогазе» объяснили непонятливым, сколько на самом деле должен стоить газ.